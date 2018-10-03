Denizlisporlu futbolcular antrenmanı boykot etti

Ligde üst üste 3 galibiyet alan Denizlispor’da bulunamayan kaynaklar ve kongre kararı nedeniyle sarkan ödemeler sorun yarattı. Yeşil-siyahlı futbolcular Ümraniyespor maçı öncesi tesislerde bugün yapılması gereken antrenmana çıkmayarak boykot etti.

Futbolcular saat 17.00’de çıkmaları gereken antrenmana çıkmadı. Antrenman saati öncesi tüm takımın toplantı yaptığı, yöneticilerin futbolcuları ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Denizlisporlu futbolcuların bir kısmının sezon başından bu yana kalan peşinatları ile maç başı ödemeleri bulunduğu, toplamda 4 milyon TL’yi bulan ödemeler için Denizlispor yönetiminin 2 milyon TL kaynak oluşturduğu ve paranın birkaç gün içinde takıma dağılacağı öğrenildi.