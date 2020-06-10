Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa’da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Sneijder’in antrenörlük eğitimi aldığını ifade ederek, “Sneijder geleceğiyle ilgili net bir karar vermedi. Kendisi iyi bir Galatasaraylı ve orada çok seviliyor. Galatasaray çağırırsa oraya koşa koşa gider. İleri dönemlerde eski takımları Real Madrid ve Inter’de teknik direktör olarak çalışmak gibi bir hedefi var. Antrenörlük için istekli. Eğitimlerine devam ediyor. Katar’da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder’le görüşüyoruz. O’na, ’Ne zaman istersen, gelebilirsin' diyorum" ifadelerini kullandı.