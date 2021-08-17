Kulüpte aylar süren bekleyişin ardından görev gelir gelmez transfer yasağını kaldırıp ilk hamle olarak Tuzlaspor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'a imza attıran Denizlispor yönetimi, eski futbolcularına kanca attı.

Transferde hızlı adımlar atıp iyi bir kadro oluşturmaya çalışacak yeşil-siyahlılar, bonservisi elinde olan uygun maliyetli futbolcuları transfer etmek için atağa kalktı. Ege ekibinde eski kaleci Adam Stackhowiak ve Ogenyi Onazi ismi gündeme geldi.

Geçen sezon Altay'da forma giyen deneyimli file bekçisi Stachowiak'ın yeniden Denizlispor'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Orta saha transferi için eski oyuncularından İsmail Aissati ile de görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlı ekibin anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. (DHA)