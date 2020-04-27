Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, Stachowiak’ın “6 aylık alacağını alamadığı yönündeki” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Stachowiak’ın açıklamalarını büyük bir üzüntü ile karşılandığının belirtildiği açıklamada, “İki sezondur takımımızın kalesini koruyan Adam Stachowiak, tüm dünyanın koronavirüs salgını sebebiyle büyük sıkıntı yaşadığı bir dönemde 2 aylık alacağını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı feshetmiştir. Fesih kararından sonra bazı medya organlarına yaptığı ‘Geçen sezon da 6 aylık alacağımı alamadım’ açıklaması asılsızdır. Geçen sezon belli dönemlerde futbolculara ödeme sıkıntısı yaşandığı doğrudur ancak bu ödemeler daha sonra yapılmıştır. Bunu yanı sıra, oyuncularla yapılan görüşmeler sonucunda mümkün olduğu kadar yüksek prim verilerek bu mağduriyetleri en aza indirilmeye çalışılmıştır.

Adam Stackhowiak’ın açıklamaları; geçen sezon 6, bu sezon da 3 olmak üzere toplam 9 ay alacaklı olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkarmış, bu da yanlış anlaşılmaları gündeme getirmiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Stackhowiak’ın Ocak ayından 3 bin euro, Şubat ve Mart ayı alacağı bulunmaktadır. Mart ayının büyük kısmında da maçların oynanmadığı göz önüne alındığında durum daha net ortaya çıkacaktır. Geçen sezonun şampiyonluk primi alacağı tamamen ödenen oyuncu, sezon bitmemiş olmasına rağmen 25 maç oynaması halinde sözleşme gereği ödenecek bonusu da istemiştir.

Yukatel Denizlispor Kulübü olarak bir futbolcuyla bu şekilde polemiklere girme arzusu ve isteği içinde olmadığımız bilinmelidir. Ancak, doğruların da kamuoyu ve taraftarlarımız tarafından bilinmesinde yarar görüyoruz. Bugüne kadar şeffaf yönetim konusunda taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.”

İHA