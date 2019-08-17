Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor, ilk maçta son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 yenerek tüm kenti sevince boğdu. Sezon öncesi zorlu ve yoğun günler geçiren Denizli, 13 transferle Süper Lig için kabuk değiştirdi. Denizli Atatürk Stadı'nda tarihinin en büyük yenileme çalışmasını başlatan yeşil-siyahlılar, gece gündüz çalışmayla 2 ay içinde kapasitesi 19 bine çıkarılan stadı lige hazır hale getirdi. Devler arenasında güçlü rakibi karşısında ligin ilk maçına belirsizlikler içinde çıkan Denizlispor, net galibiyetle oluşturduğu kadronun gücünü gösterdi.

Yeşil-siyahlıları geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyon yapan isim olan, kente yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşatan teknik direktör Yücel İldiz, ilk hafta büyük gurur yaşadı. İldiz, kariyerinde Galatasaray'a karşı oynadığı 4'üncü maçta da yenilgi yüzü görmedi. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılara karşı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galibiyete rağmen daha önlerinde almaları gereken çok yol olduğunu belirten İldiz, "Sezon öncesi elimizde takım yoktu. Yeniden yapılanmak kolay olmadı. Stadımızı, tesislerimizi de yeniden yapılandırmak zorundaydık. Rakibi iyi analiz edip kazandık ama daha çok çalışmalıyız" dedi.

ESTUPİNAN VE OLCAY'A LİSANS ENGELİ

Denizlispor'da yeni transferlerden Oscar Estupinan ve Olcay Şahan'ın lisansları çıkarılmasına rağmen maça yetiştirilemedi. 29 Temmuz'da transfer edilen Kolombiyalı forvet Estupinan'ın yurt dışı evrakları nedeniyle lisans işlemleri uzadı. Maçtan önceki gün sözleşme imzalanan Olcay ve Estupinan'ın lisansları maç günü Futbol Federasyonu'nun İzmir'deki bölge müdürlüğünden alındı. Ancak lisanslar İzmir'den Denizli'ye maça yetişemedi.

STACKHOWİAK ATEŞLEDİ

Yeşil-siyahlılarda geçen sezon 1'inci Lig'deki kadrodan kalan isimlerden olan kaleci Stackhowiak, takımını ipten alıp ateşleyen isim oldu. Polonyalı file bekçisi maç golsüz devam ederken 29' uncu dakikada Galatasaraylı Selçuk İnan'ın kullandığı penaltıyı kurtardı. Kaçan penaltı sonrası demoralize olan Galatasaray, ilk yarının sonunda Marcao'nun atılmasıyla 10 kişi kalınca ikinci yarıda Horoz'a direnemedi.

MUSLERA'YI AVLADI TARİHE GEÇTİ

Denizlispor'un altyapı patentli yıldızı Recep Niyaz, Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk golünü atan isim olmanın gururunu yaşadı. 2010 yılında henüz 15 yaşındayken Denizlisporlu Messi olarak adlandırılıp Fenerbahçe'ye transfer olan Recep, sarı-lacivertlilerde beklediği şansı bulamadı. Samsunspor, Bucaspor, Çaykur Rizespor maceralarının ardından geçen sezon döndüğü yuvasında 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de de kadronun önemli parçalarından biri olmayı başardı. Recep, Galatasaray maçında 75'inci dakikada ligin iyi kalecilerinden Muslera'yı müthiş bir şutla avlayıp galibiyetin kapısını açtı. Trabzonspor'dan alınan Rodallega da kalitesini oynadığı futbol ve attığı golle kanıtladı. Recep, maçın ardından sezonun ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu ligde oynamayı hak ettiğimizi gösterdik" dedi.

KAHİN BAŞKAN

Süper Lig'de hem fikstür çekilmeden önce hem de çekildikten sonra ilk maçı Galatasaray'la oynayıp 2-0 kazanacaklarını iddia eden Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in kehaneti tuttu. Lig öncesi 21 Temmuz'da, "Bir ay önce rüyamda Süper Lig'deki ilk karşılaşmayı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. 'Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz' diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum" demecini veren Çetin, galibiyet sonrası bu cümlelerini hatırlattı. Fethiye'de maçtan 2 gün önce kavgaya karışıp hastaneden taburcu olur olmaz yaralı haliyle stada koşan Çetin'e galibiyet moral oldu.