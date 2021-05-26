Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Erzurumspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Denizlispor küme düşen takımlar oldu. Bu takımlardan Erzurumspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile küme düşmenin bu sezon da kaldırılmasını talep etmişti. Bugün de bir diğer düşen takım olan Denizlispor, yaptığı açıklama sonrasında küme düşmenin kalkması için TFF'ye başvuruda bulanacaklarını açıkladı.

İŞTE DENİZLİSPOR'UN O AÇIKLAMASI:

Kulübümüzün Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda yaşanan zorlu pandemi süreci, kur dalgalanmaları ve yayın geliri düşüşü tüm kamuoyunun takdiridir.

TFF tarafından ödenen galibiyet primlerinin düşmesi, yayıncı kuruluş ödemelerinde yaşanan aksaklıklar ve önemli gelir kalemlerinden mahrum kalmak kulübümüzü ciddi anlamda bir çıkmaza sürüklemiştir.

Küme düşmenin kaldırılmış olduğu 2019-20 sezonunun son 9 haftasını etkileyen pandemi süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek, varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır.

Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı; kulübümüz gelecek sezon hak ettiği yer olan Süper Lig'de yeniden yer almalıdır.

Süper Lig'e veda etmek zorunda bırakılan 4 kulüp ve bu kulüplerin yaklaşık 10 milyon taraftarı Süper Lig heyecanını yaşamaya devam etmeli, ülke futbolu adına güzel bir karara imza atılmalıdır.

Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızı tüm kamuoyuna bildirir, nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından adil bir şekilde verileceğine inandığımızı belirtiriz.



