Ligde bu maça kadar kurtuluş hattının 6 puan gerisinde düşme barajında kalan, mağlup olması halinde umutlarını erken yitirme ihtimali bulunan Denizlispor , galibiyetle yarışa tutundu. Ligde 24 maçta 24 puana ulaşan, halen düşme hattında yer almasına rağmen kalan 12 hafta öncesi umutlarını artıran yeşil-siyahlılarda Aissati'nin de sahalara dönüp tecrübeli kadroda Muğdat dışındaki tüm önemli sakatların iyileşmesi de maratonun kalan kısmı öncesi moral oldu. Takımıyla çıktığı ilk 2 maçta beraberlik aldıktan sonra Ege derbisindeki zaferle yüzü gülen teknik direktör Mesut Bakkal, önemli bir virajı döndüklerini söyledi.

Takıma inandığı için başına geçtiğini belirten Mesut Bakkal, "Geldiğimiz günden beri özellikle 3 haftalık periyotta takımın bir direnci vardı. Ortaya çıkan çocukların mücadelesi, oynama isteği artık kazanma duygusu özellikle maçın ikinci yarısında ortaya çıkınca kendi kalelerine attılar ama pozisyonlarımız da var. Özellikle maça durgun başladık. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler ve oyunu öne taşıma biraz daha farklı Denizlispor ortaya çıkardı. Haftalardır galip gelemeyen takım için kolay değildi. İkince devrede gösterilen performans önümüzde günler için umut ve ışıktır. Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık. Geride kalan maçlarda takımın iyi şeyler yapacağına inanıyorum. İnancım olduğu için buradaydım. İnşallah ikinci devredeki oyunları maç boyunca oynayıp puanlar toplamak istiyorum. Denizlispor taraftarı olduğu sürece kazanamayacağımız maç yok. Tüm taraftarları tribüne bekliyorum" dedi.

DHA