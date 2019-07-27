Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, flaş bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor... Yeşil-Siyahlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Bakary Sako ile prensipte anlaşmaya vardı.

Bonservisi elinde bulunan Malili futbolcuyu Horozlar’ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı. 31 yaşındaki futbolcu, daha önce İngiltere’de Wolverhampton ile Fransa’da Saint-Etinne formaları giymişti.