Ligin en vasat futbolunu oynayan iki takımı karşı karşıya geldi: Denizlispor-Gençlerbirliği. Ancak dersine daha iyi çalışan taraf Denizli’ydi. 7’de Mesanovic, net bir fırsatı kaçırırken, 14’te Rodallega direği geçemedi. Fakat cezayı 19’da Mesanovic kesti: 1-0. İlk 20 dakikada rakibine nefes aldırmayan Denizli, son 3 maçının toplamında bu kadar net pozisyonlara girmemişti. Devrenin sonunda skor tabelası 1-0 idi ancak çok daha farklı olabilirdi. İkinci devrede Başkent ekibi bastırdı, 70’te Lima yüzde 100’lük golü kaçırdı.

Rölantiye aldılar

Kalan bölümde Denizli, oyunu rölanti altında tutarak zafere uzandı. Horozlar, uzun bir aranın ardından ligin dibinden çıkarken, 19. sıraya yükseldi. Akıllarda bir soru işareti kaldı. Denizlispor, madem bu kadar baskın bir futbol oynayabiliyor, diğer maçlarda neden bu oyunu göremedik. Rakibi Gençlerbirliği de kendi gibi düşme hattında yer alıyor olabilir ancak orta sıra ve ateş hattındaki takımlar arasında oyun kalitesi anlamında inanılmaz bir fark göremiyorum.

Mertcan Polat