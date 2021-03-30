Yukatel Denizlispor, Romanyalı kalecisi Costel Pantilimon'un mazeret bildirmeden bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadığını açıkladı.

Yeşil Siyahlı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Kulübümüze herhangi bir mazeret bildirmeden bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmayan profesyonel futbolcumuz Costel Pantilimon için noter tespiti yaptırılmıştır. İlgili oyuncu tarafından kulübümüze gönderilen herhangi bir izin/fesih yazısı bulunmamaktadır. Sözleşmesine aykırı şekilde hareket eden ve profesyonellikten uzak bir tutum sergileyen bu futbolcu ile ilgili tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."