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Denizlispor'dan Costel Pantilimon için noter tespiti

Denizlispor Kulübü, Rumen kaleci Costel Pantilimon'un gerçekleştirilen son antrenmana katılmamasının ardından noter tespiti yapıldığını ve hukuki yollara başvuru yapılacağını açıkladı.

30 Mart 2021, Salı 22:21 Son Güncelleme:
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Denizlispor'dan Costel Pantilimon için noter tespiti

Yukatel Denizlispor, Romanyalı kalecisi Costel Pantilimon'un mazeret bildirmeden bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadığını açıkladı. 

Yeşil Siyahlı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Kulübümüze herhangi bir mazeret bildirmeden bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmayan profesyonel futbolcumuz Costel Pantilimon için noter tespiti yaptırılmıştır. İlgili oyuncu tarafından kulübümüze gönderilen herhangi bir izin/fesih yazısı bulunmamaktadır. Sözleşmesine aykırı şekilde hareket eden ve profesyonellikten uzak bir tutum sergileyen bu futbolcu ile ilgili tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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