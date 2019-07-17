Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Yeni sezonda ligde kalıcı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Yeşil-Siyahlılar, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde fdorma giyen Hadi Sacko'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Ayrıca Denizlispor sözleşmesi sonra eren Aissati ile 2 yıllık yeni kontrat imzaladı.

İşte Denizlispor'dan yapılan açıklama:

Takımımızın Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkılar sunan futbolcularımızdan biri olan İsmail Aissati ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nün, İngiltere’nin Leeds United takımından kiraladığı Malili Milli Futbolcu Hadi Sacko, Kulübümüz ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kulübümüz Hadi Sacko’yu bonservisi ile birlikte renklerine bağladı.