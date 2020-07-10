Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran teknik direktör Bülent Uygun, sözleşme imzaladığı günden itibaren yaklaşık 5 ay için-de hiç maaş alamadığını, futbolcula-rın da aynı dertten muzdarip olduğunu ileri sürdü. Uygun, Denizlispor yöneti-minde kendisi sevmeyenlerin, sevenlerden daha çok olduğunu altını çizdi. İsim vermeden kulüpte üst düzey görevli olan bir kişinin de başından beri kendisini istemediğini ve Denizlispor'da göreve başlamasıyla birlikte bu kişinin yönetime istifasını sunacak kadar, kendisine muhalif olduğunu söyledi. Maddi sıkıntılar nedeniyle futbolcuların kulüpten ayrıldığına değinen Uygun, yönetimin ödediğini beyan ettiği paraların Ocak ayının hak edişleri olduğunu iddia etti.

Bu açıklamaların ardından Denizlispor cephesinden Uygun'a yanıt gecikmedi.

İşte Denizlispor cephesinden yapılan açıklama:

Bugün Yeni Asır Gazetesinde ‘HİÇ MAAŞ ALMADIM’ başlığıyla yayınlanan ve eski teknik direktörümüz Bülent Uygun’un ifadelerinin yer aldığı açıklamayı üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız.

19 Şubat tarihinde profesyonel takımımızın başına getirilen teknik direktör Bülent Uygun ve ekibine görev yaptığı süre boyunca toplam 877 bin TL ödeme yapılmıştır. Sayın Bülent Uygun’la karşılıklı görüşülerek yollarımızı ayırdık. Yukatel Denizlispor Kulübü olarak bu süreçle ilgili bizim de söyleyecek çok şeyimiz var ancak polemiğe girmemek, kritik bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde enerjimizi tüketmemek, başarılı veya başarısız olsun, kulübe hizmet edenlere saygı gösterme şiarımızdan ödün vermeme adına susmayı ve iddialara belgelerle cevap vermeyi uygun buluyoruz.

Kısa bir dönem de olsa, kulübümüzde görev yapmış bir teknik adamın hem ücret hem de diğer konularda ortaya attığı iddialar ne kendisine ne de kulübümüze yarar sağlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.