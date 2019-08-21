Galatasaray’ı evinde 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig’e çok iyi başlayan Yukatel Denizlispor, 14’üncü takviyesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Transfer sezonunun en hareketli ekiplerinden olan Yeşil-Siyahlılar Belçika takımı Anderlecht’te forma giyen 25 yaşındaki stoper Antonio Milic’e talip oldu.

Teknik direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Anderlecht’le görüşmelere başladı. Hırvat savunmacıyı 1 sezonluğuna kiralamak için teklifini sunan Denizlispor’un cevap beklediği vurgulandı.

Anderlecht’e 2018 yılında KV Oostende’den 3 milyon Euro bonservisle transfer olan deneyimli futbolcu, geçen sezon 25 karşılaşmaya çıktı.