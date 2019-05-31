Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto Süper Lig'de 9 yıl sonra boy gösterecek Denizlispor, gözünü Akhisarsporlu futbolculara dikti. Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da görev yapan sol kanat Güray Vural ve orta saha Helder Barbosa'ya kanca atan Denizlispor transferde önemli mesafe kat etti.

Yeşil-siyahlıların eski futbolcusu Güray'la büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Denizli'ye gelip kurmaylarla masaya oturan tecrübeli futbolcunun küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Denizlispor'da 2007 yılında profesyonel olan 30 yaşındaki oyuncu 4 sezon burada top koşturdu.

Ardından Akhisarspor'a transfer olan Güray, Trabzonspor ve Kayserispor formalarını da terletti. Geride bıraktığımız sene Akhisar'da 26 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Süper Kupa müsabakasına çıkan Güray toplamda 2 gol atıp 5 de asistle oynadı. Son 2 sezonunu Akhisarspor'da geçiren Portekizli Barbosa ise Porto'da futbol hayatına başlayıp Academica, Trofense, Vitoria Setubal, Braga, Almeria, AEK ve Al Wesl Dubai takımlarında forma giydikten sonra 2017-2018'de Akhisar'a imza attı. 32 yaşındaki Barbosa 1 defa da Portekiz Milli Takımı'nda görev aldı. Öte yandan Denizlispor'un Erzurumsporlu Emrah Başsan ile anlaşma sağlayamadığı vurgulandı.

