Oyuncuların kulübe kesinlikle ihtarname göndermediğini ifade eden yönetim, "Futbolcularımıza alacaklarını düzenli bir şekilde yatırıyoruz. Kongre öncesi 1 milyon 500 bin, kongre sonrası da 1 milyon TL futbolcularımıza ödenmiş olup, ilk yarı bitimiyle birlikte verilen 1 milyon TL'lik ödeme sözü ise futbolcularımızın hesaplarına yatırılmıştır. Başkanımız Ali Çetin dönemindeki ödeme ve prim sözlerinin tamamının tutulduğunu ve tutulamayacak hiç bir sözün futbolcularımıza vaat edilmediği bilinmelidir" açıklaması yapıldı.

Denizlispor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta başlayacak. Yeşil-siyahlılar 10 gün sürecek Antalya kampına gidecek.

DHA



