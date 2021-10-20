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Denizlispor'da yüzler gülüyor

TFF 1. Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine iç sahada Balıkesirspor'u uzatmada 2-1 mağlup ederek son veren Denizlispor, haftaya moralli başladı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da yüzler gülüyor

Ligde bay takım olarak geçireceği hafta sonu öncesi hata yapmayan yeşil-siyahlı ekip, 2 günlük izinden sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Ekim Çarşamba günü Şile Yıldızspor'la evinde oynayacağı maçın hazırlıklarının startını verdi.

Üst üste deplasmana gitmeyip ligde 31 Ekim Pazar günü de Kocaelispor'u ağırlayacak Denizli, galibiyetleri seri hale getirmeye çalışacak.

Öte yandan Denizlispor 'da Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Mehmet Uz ve yeşil-siyahlı yönetim kurulunu ziyaret etti. Mehmet Uz ve ekibinin çalışmalarını takdir ettiğini belirten Kenan Yıldız, sezonun geri kalanında takıma başarı dileklerini iletti.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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