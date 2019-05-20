Kupa töreni ve şampiyonluk kutlamalarının çok görkemli geçtiğini ifade eden Yücel İldiz, "Adımıza yakışır bir seremoni gerçekleştirdik. Hak ettiğimiz şampiyonluğu taraftarımızla doyasıya kutladık. Güzel günler yeni başlıyor. Hep birlikte, omuz omuza kulübümüzü daha başarılı olduğu zamanlara götüreceğiz" diye konuştu.

Daha önce yaptığı açıklamada yeni sezon için 70 milyon TL'lik bütçe ayıracağını belirten Başkan Ali Çetin de güçlü bir yapıyla Süper Lig'de var olacaklarını söyledi. Çetin, "Biz sözümüzü tuttuk ve hasretle beklediğimiz Süper Lig'e yükseldik. Şimdi ikinci sözü veriyoruz, Süper Lig'de ilk 5'i zorlayacağız" diye konuştu.

Denizli halkının inanılmaz şekilde kulübe sahip çıktığını vurgulayan Çetin, "Şampiyonluk kutlamalarında binlerce taraftarımız yanımızdaydı. Kupa töreninin iftar saatine denk gelmesi ve Galatasaray'ın da şampiyon olmasına rağmen taraftarımız stadımıza akın etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Artık transfere başlayacağız, takımın iskeletini de bozmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

20 YIL SONRA GELEN KUPA

İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 yenerek 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Denizlispor'da gerçekleşen görkemli kupa töreni camiayı mest etti. En son 1998-1999 sezonunda eski adıyla 2. Lig Klasman Grubu'nu Vanspor'un ardından ikinci sırada bitirip mutlu sona ulaşan yeşil-siyahlılar 20 sene sonra kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'de son olarak 2009-2010 mücadele eden Denizlispor, yıllar sonra gelen başarıyla gövde gösterisi yaptı. Vali Hasan Karahan, Belediye Başkanı Osman Zolan, Başkan Ali Çetin ve tüm yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı organizasyonda futbolcular ve teknik ekip şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

CENK TOSUN'DAN TEBRİK

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, Denizlispor'un şampiyonluğunu kutladı. Yeşil-siyahlı formayı sırtına geçiren deneyimli golcü, "Şampiyon Denizlispor. Süper Lig'e hoşgeldin Horoz" ifadesini yazıp fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Denizlisporlu taraftarlar Almanya'da dünyaya gelen ancak aslen Denizlili oyan Cenk'e teşekkür edip oyuncuya övgüler yağdırdı.