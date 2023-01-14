İlk yarının son 3 maçında üst üste Altay'ı 2-1, Adanaspor'u 3-2 ve Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen yeşil-beyazlılar, Eyüpspor karşısında 4'te 4 yapamadı. Bu sonuçla 15 puanla düşme hattında kalan Denizlispor 'da maç sonunda oyuncular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı.

Teknik direktör Giray Bulak, maçın hakem yönetimini eleştirdi. Müsabakada 2 penaltılarının verilmediğini iddia eden deneyimli teknik adam, "2 pozisyon izledim, net penaltı. Net penaltıları nasıl veremezler ve hakemi nasıl VAR'a davet etmezler anlayamadım. Bu pozisyonlarda VAR'a bile gerek yoktu, hakem penaltı düdüğünü direkt çalmalıydı. Ayrıca uzatmaları da az verdiler. 12-13 dakika beklerken maç 5 dakika uzadı. Bütün hakkaniyet rakibe kullanıldı" dedi.

DHA