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Denizlispor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları kaldığı yerden devam

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü Ümraniyespor’a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

04 Ekim 2018, Perşembe 19:10
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Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü Ümraniyespor’a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Şemikler Mahallesi’ndeki Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ağırlıklı çalıştı.

Oyuncular antrenmanda koordinasyon çalışması ile core hareketleri de yaptı.

Futbolcular dün saat 17.00’de yapılması planlanan antrenmana alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle çıkmamış, tesislerdeki kondisyon salonunda çalışma gerçekleştirmişti.

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