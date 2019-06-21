Adanaspor'da profesyonel olan 33 yaşındaki Tolgahan, Gaziantepspor, Göztepe ve Altınordu kulüplerinde görev aldı. Deneyimli eldiven, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta Sivasspor'un kalesini korudu. Tolgahan'ın kadrosuna katan Denizlispor, Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş’u da gündemine aldı. Bonservisi elinde olan Yekta'nın transferi için yönetim girişimlere başladı. Geçen sezon 21 maçta forma giyen Yekta, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

HİMMET’E FATİH KARAGÜMRÜK KANCASI

Diğer taraftan, Denizlispor’un 25 yaşındaki orta saha futbolcusu Muhammet Himmet Ertürk’e Spor Toto 1 Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük kanca attı. İstanbul temsilcisinin kısa süre içerisinde Denizlisporlu yetkililerle futbolcunun transferi için resmi görüşme yapacağı ileri sürüldü. 2020 yılına kadar yeşil-siyahlılarla sözleşmesi bulunan Himmet, geçen sezon 14 maça çıktı.

KOMBİNE FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, dün kombine bilet fiyatlarını açıklayan Denizlispor yönetimi, ücretlerde değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlı yönetim şehit yakınları ve gazilere ücretsiz kombine verileceğini, öğrencilere ise indirim yapılacağını duyurdu. Açıklanan kombine fiyatları şu şekilde: Loca 100 bin lira, B üst ve D üst tribün 2 bin 500 lira, A üst ve E üst tribün 1250 lira, öğrenciye 1000 lira, maraton 900 lira, öğrenciye 675 lira, kale arkası 350 lira, öğrenci 250 lira.

DHA



