Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un antrenman ve kamp merkezi olan Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Şemikler Mahallesi'ndeki Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde dezenfeksiyon uygulaması yaptı. Belediyenin özel kıyafetli görevlileri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Denizlispor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kullandığı çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, fitness salonu, soyunma odası, malzeme odası, çamaşırhane, teknik direktör, sportif direktör ve yardımcı antrenörlerin odası gibi birçok alan titizlikte dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi.

DHA