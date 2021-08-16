Denizlispor , Royal Hastanesi Bandırmaspor'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör arayışlarına hız verdi.

TFF 1'inci Lig'in ilk hafta karşılaşmasında evinde sahadan 2-0 yenik ayrılan Denizlispor'da yönetim atağa kalktı. Yeşil siyahlı ekibin yöneticileri, transfer yasağını kaldırmak için başlatılan çalışmalara hız verdi.

Takımın başına kenti ve camiayı tanıyan bir teknik direktör getirmek isteyen Denizlispor, bu konu da girişimlerini sıklaştırdı. Ege ekibinde teknik direktörlük için Levent Kartop, Sait Karafırtınalar, İsmet Taşdemir ve Serhat Gürpınar isimleri ön plana çıktı.

Yeşil siyahlı ekibin kısa süre içerisinde teknik direktör adaylarından biriyle anlaşıp takımın başına getirmek istediği belirtildi.