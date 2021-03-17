Ligde kurtuluş barajının 5 puan gerisinde 24 puanla sondan ikinci sırada olan yeşil-siyahlı ekip, 29 puan ve averaj farkıyla düşme hattındaki rakibini yenip yarışta umudunu artırmaya çalışacak.

Denizlispor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibi önünde ikili averaj üstünlüğünü de eline almak istiyor. Mağlubiyet durumunda ise Denizli'nin işi daha da zorlaşacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde iç sahada son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlı ekip, zorlu 90 dakika öncesi iç sahada son haftalardaki formuna güveniyor. Kutlu, Başakşehir'i dün uzatmada 3-2 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş maçında yakından takip etti.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -