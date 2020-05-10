Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle gruplar halinde antrenmanlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, yarından itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak.

Önlemlerinin titizlikle uygulandığı ve her antrenman öncesi ateş ölçümü yapıldığı yeşil-siyahlı ekipte, yakın temastan uzak kalınmaya özen gösterilecek. Denizlispor'da ülkesine gidip dönmeyen Madou Barrow ve sakatlığı süren Isaac Sackey haricinde eksik futbolcu bulunmadığı belirtildi.

Teknik direktör Bülent Uygun, fizik kondisyona dayalı bir antrenman programı uyguladıklarını belirterek, "Yaklaşık 40 gün boyunca takımımız antrenman yapamamıştı. Liglerin başlama tarihine kadar hazırladığımız antrenman programı dahilinde çalışacağız. Takım olarak güç depoluyoruz. Bu süreçte iyi çalışıp takımımızın fizik gücünü yükselteceğiz" dedi.



