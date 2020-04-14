Denizlispor'un devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Syam Ben Youssef hayal kırıklığı yarattı. Savunmaya ilaç olması beklenen 31 yaşındaki savunmacı, yeni takımıyla sadece 2 maçta forma giyebildi. Tunuslu oyuncu, bu maçlarda 180 dakika sahada kaldı.

Ege ekibinin genç oyuncusu Muhammet Özkal ise, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında sonradan oyuna girip Galatasaray’a gol atmayı başardı. Devre arası takıma katılanlar arasında en az süreyi alan 20 yaşındaki stoper, 2 maça çıkıp, 31 dakika oynayabildi.

DHA