11 haftadır galibiyeti bulunmayan Yeşil-Siyahlı ekibi, eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Tandoğan çalıştırıyor. Ege temsilcisinde Galatasaray maçı öncesi kadro sıkıntısı var. Birkaç gün önce sözleşmesini fesheden Sagal, takımdan ayrılmıştı. Oğuz Yılmaz ve Özer Özdemir de sakatlıkları sebebiyle kadroda yok. Fesih kararı veren bir diğer isim Hugo Rodallega ise son maça kadar oynayacağını yönetime bildirdi ve teknik ekibe rahat nefes aldırdı. Bunun haricinde yabancı oyuncular cephesinde bir sorun bulunmadığı, daha çok yerli futbolcuların sakatlıklarını öne sürerek dinlenmek istedikleri öğrenildi.