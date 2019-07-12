Denizlispor’da Sedat’tan imza

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig’de transfer harekatını sürdüren ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Beşiktaş’tan kiraladığı sol kanat Sedat Şahintürk’le sözleşme imzaladı. Geçen sezon Balıkesirspor’da kiralık olarak forma giyen, Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncu yeni takımının Afyonkarahisar kampına katılacak. Denizlispor transferde daha önce Trabzonspor’dan Rodallega, Akhisarspor’dan Mustafa Yumlu, Kayserispor’dan Lopes ile Sapunaru ve Sivasspor’dan Tolgahan’ı kadrosuna kattı.

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