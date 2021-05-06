Süper Lig'de geçen hafta evinde Rizespor'a 1-0 yenilerek bitime 3 maç kala küme düşen ilk takım Denizlispor, seçimli olağan genel kurul toplantısının 31 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Denizlispor: yaptığı açıklamada "Kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı tüzüğümüzün 7. maddesi hükümleri doğrultusunda 31.05.2021 Pazartesi günü saat 20.00’de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 08.06.2021 Salı günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündeme göre yapılmasına karar verildi" dedi.