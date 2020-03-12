Ligde rakibini cumartesi günü evinde ağırlayacak yeşil-siyahlılarda eksikler can sıkıyor. Ege temsilcisinde tedavileri süren Bergdich, Sacko, Sackey, Ben Youssef son antrenmanda yer almadı. Mbamba ve Lopes ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Kart sınırında bulunan Zeki, Barrow ve Oğuz, Gençlerbirliği karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, eksiklere rağmen taraftarları önünde iyi bir oyun sergileyip sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.