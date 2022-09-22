Denizlispor , takımda sakatlığı bulunan oyucuların sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sağ üst adalesinde kanama tespit edilen ve Gençlerbirliği maçında kadroda yer almayan Özer Özdemir fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Sol arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Oğuz Yılmaz fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Özer ve Oğuz gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak. Sezon başında sol kasık tendonunda kopma meydana gelen Brice Florentin Dja Djedje fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 2 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan tetkikler sonucunda sağ ayak başparmağında ödem oluştuğu tespit edilen Kevin Mayi'nin tedavisi sürüyor” ifadelerine yer verdi.

İHA