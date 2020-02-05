Denizlispor’un devre arası transferlerinden Ogenyi Onazi 3 hafta, Tiago Lopes ise sakatlığı dolayısı ile 1 ay forma giyemeyecek. Son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi’nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes’den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes’in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi. Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar’ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

Köksal Kılınç / DENİZLİ (İHA)



