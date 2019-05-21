İskelet kadroyu koruyup nokta transferler yapmayı planlayan yeşil-siyahlılarda resmi olarak sadece Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz, Kehinde ve Recep Niyaz'ın mukaveleleri devam ederken, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat birçok oyuncunun ay sonunda kulüple resmen bağının kopacağını söyledi.

Yönetimde 6 kişilik transfer komitesi oluşturduklarını ifade eden Fırat, "Zaman kaybetmeden Süper Lig'de başarılı olacak takımı kuracağız. Süper Lig'in çok zorlu olacağını biliyoruz. Transferde titiz davranmalıyız. Bütçemize de dikkat etmeliyiz. Kalmasını istediğimiz futbolcular olacak. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Profesyonel ligde duygusallığa yer yok. En yetenekli futbolcuları bütçemiz dahilinde takıma Denizlispor'a getireceğiz" diye konuştu.

Yeni sezon için kolları sıvayan teknik direktör Yücel İldiz'in de yönetime geniş çapta rapor vereceği bildirildi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)