DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 9 yıl sonra yer alacak olan ve ilk 5'de olmayı hedefleyen Denizlispor'un, Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega, Türkiye'ye geldi.

İstanbul'a iniş yapan golcü futbolcuyu havalimanında taraftarlar karşıladı. Yeşil-siyahlıların Denizli'deki ilk etap çalışmalarına katılamayan Rodallega'nın sağlık kontrolünden geçerek yarından itibaren Afyonkarahisar'da devam eden kampa dahil olması bekleniyor. Türkiye'de 2015 yılından bu yana Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını giyen 34 yaşındaki Rodallega, Süper Lig'de 122 maçta 49 gol attı.