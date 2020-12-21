Yukatel Denizlispor forması ile 100 müsabakaya ulaşan Recep Niyaz'a üzerinde ismi yazılı olan 100 numaralı forma hediye edildi.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen törenle formasını kulüp başkanı Ali Çetin'in elinden teslim alan Recep Niyaz, Denizlispor forması ile çıktığı 100 resmi maçta 25 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.

Denizlispor altyapısında profesyonel olan 25 yaşındaki Recep Niyaz, 2018-2019 sezonunda yeniden Denizlispor'a transfer olarak takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.