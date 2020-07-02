Denizlispor’da Recep Niyaz sevinci

Yukatel Denizlispor'un en önemli oyuncularından Recep Niyaz'ın topuğundaki sakatlığın sona erdiği ve takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi. Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek

02 Temmuz 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Denizlispor’da Recep Niyaz sevinci

Süper Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası çıktığı 3 maçta galibiyetle tanışamayıp alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor’a takımın en önemli oyuncularından Recep Niyaz’dan müjde geldi. Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...