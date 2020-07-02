Denizlispor’da Recep Niyaz sevinci
Yukatel Denizlispor'un en önemli oyuncularından Recep Niyaz'ın topuğundaki sakatlığın sona erdiği ve takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi. Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek
Süper Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası çıktığı 3 maçta galibiyetle tanışamayıp alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor’a takımın en önemli oyuncularından Recep Niyaz’dan müjde geldi. Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.