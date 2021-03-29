Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giyemeyen deneyimli orta saha oyuncusunun takımla idmanlara başladığı bildirildi. Tamamen iyileşen Recep'in Fenerbahçe karşılaşmasında formasına kavuşacağı vurgulandı.

Yeşil-siyahlılarda Mohamed ve Özgür Çek ise mücadelede görev alamayacak. Milli arayı Altay'la oynadığı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiren Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu 3-2'lik mağlubiyeti önemsemediklerini, sahada gördüğü eksiklikleri en kısa zamanda kapatacaklarını vurguladı. Kutlu, "Bizim için her karşılaşma final. Fenerbahçe maçında elimizden geleni yapacağız. Artık kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)