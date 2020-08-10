Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan başarılı oyuncu Recep Niyaz’la sözleşmenin 2 yıl uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Haluk Ulusoy Tesislerinde kulüp başkanımız Ali Çetin, başkan yardımcıları Salih Özcan ve Kaan Şanlıkan, Sportif Direktörü Burak Özsaraç’la bir araya gelen Recep Niyaz, kendisini 2023 yılına kadar Yeşil siyahlı yapan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor alt yapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz’la sezon sonunda sona erecek sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığını ifade ederek, “Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.