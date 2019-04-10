Son olarak Adanaspor deplasmanında rakip fileleri 2 kez sarsan Recep, toplam gol sayısını 11'e çıkardı. Başarılı futbolcu 4 de asist yaparak takımının bulduğu 15 gole direkt katkı sağladı. Kariyerinin en parlak dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Çaykur Rizespor'da olduğu gibi altyapısından yetiştiği Denizlispor'u da Süper Lig'e çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Recep, kendisi gibi 11 golü bulunan santrfor Mehmet Akyüz'le birlikte takımın en skorer iki oyuncusundan biri konumuna geldi. Recep Niyaz, Denizlispor'dan 2010 yılında henüz 15 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

DHA



