Denizlispor’da isyan sürüyor... Fenerbahçe’ye 2-1’lik skorla kaybeden Yeşil-Siyahlılar’da, maçın ardından hakem Fırat Aydınus’a tepki gösteren Başkan Ali Çetin, işin peşini bırakmıyor. FANATİK’e konuşan Denizlispor Başkanı, “Maçın başından beri hakem bizi ufak ufak doğradı. Denizlispor yıllarca efsane olmuş bir kulüp. 10 yıl sonra tekrar Süper Lig’e çıkmış. Bize böyle hatalar yapmaya devam edilirse, bu şehri kimse durduramaz! 8 maçımızın 5’inde aleyhimize penaltı var. Mustafa Yumlu, Fenerbahçe maçında düşürülüyor, ayağa kalkamıyor. Penaltı verilmiyor. Yediğimiz ikinci golden önce pozisyon faul. Görülmüyor. Nasıl oluyor da bütün yorumcular bunları söylerken, Fırat Aydınus göremiyor” dedi.

‘Basit bir şehir değiliz’

Ali Çetin şöyle devam etti: “Ağır konuşacağız. Çünkü ben Denizlispor’un başkanıyım ve bu kulübün hakkını sonuna kadar savunmak zorundayım. Biz kötü oynayabiliriz, kötü olalım da yenilelim. Ama hakkımız yenmesin. Buna müsade etmeyeceğiz. Gerekli itirazlarımızı yapacağız. Bu şehir, basit bir şehir değil.”

Mehmet Ali Sabuncu