Spor Toto Süper Lig için yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da başlayacak Denizlispor'da başkan Ali Çetin, kamp tarihine kadar en az 4 transfere imza attıracaklarını söyledi.

Takımı en iyi şekilde hazırlamak için var güçleriyle çabaladıklarını anlatan Çetin, "İç transferde sol bek Keremcan ve kalecimiz Stackhowiak'a imzayı attırdık. En kısa zamanda anlaşma sağladığımız 4 oyuncuyla daha işi resmiyete dökeceğiz. Transfer çalışmalarında adımlarımızı çok doğru atıyoruz. Denizlispor'un sokağa atılacak parası yok. Taraftarlarımız endişe etmesin. 1 Temmuz'da yapacağımız kampa kadar takımımızı büyük ölçüde tamamlayacağız" diye konuştu.

DHA