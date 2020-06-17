Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28.haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadında saat 21.00’de Beşiktaş’ı konuk edecek olan Yukatel Denizlispor hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesislerinde yapacağı idmanla devam edecek.

Ligin 27.haftasında deplasmanda oynanan DG Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Ogenyi Onazi’nin çekilen MR’ında arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncu 2-3 hafta forma giyemeyecek. Recep Niyaz’ın tedavisi devam ederken, bir süre önce bağırsak ameliyatı geçiren Isaac Sackey takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Takımımızda DG Sivasspor maçında kırmızı kart gören Zeki Yavru cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçı öncesi Hugo Rodallega, Oğuz Yılmaz ve Ogeyi Onazi 3’er sarı kartla kart ceza sınırında bulunuyor.

Teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yarın tesislerde Denizli Özel Cerrahi Hastanesi ekipleri tarafından Covid-19 testi uygulanacak.