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Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali

Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da takımın en skorer ismi Ömer Şişmanoğlu, maça yeni doğan kızı Aliya Zara'nın moraliyle çıkıp ağları sarstı.

01 Mart 2022, Salı 13:15 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali

Ligde zor günler geçiren Denizlispor 'da bu mücadeleye kadar 6 maçtır gol atamayan 32 yaşındaki santrforun eşi Kübra, Aliya Zara adını koydukları kız bebek dünyaya getirdi. Maça bu heyecanla çıkan tecrübeli golcü, takımının ikinci golünü kaydedip galibiyeti sigortalarken, 6 haftalık suskunluğunu da bozdu. Ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran Ömer, galibiyetin sevinciyle eşinin yanına koşup yeni doğan kızını kucağına aldı.

DHA

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