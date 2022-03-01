Ligde zor günler geçiren Denizlispor 'da bu mücadeleye kadar 6 maçtır gol atamayan 32 yaşındaki santrforun eşi Kübra, Aliya Zara adını koydukları kız bebek dünyaya getirdi. Maça bu heyecanla çıkan tecrübeli golcü, takımının ikinci golünü kaydedip galibiyeti sigortalarken, 6 haftalık suskunluğunu da bozdu. Ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran Ömer, galibiyetin sevinciyle eşinin yanına koşup yeni doğan kızını kucağına aldı.

DHA