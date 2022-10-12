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Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu, beklenen çıkışı yapamadı

Spor Toto 1'inci Lig'de son sıraya demir atan Denizlispor'da takımın en önemli gol silahı Ömer Şişmanoğlu, bu sene beklenen çıkışı yapamadı.

12 Ekim 2022, Çarşamba 23:13 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu, beklenen çıkışı yapamadı

Spor Toto 1'inci Lig'de 8 haftada 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak galibiyetsiz son sıraya demir atan Altaş Denizlispor 'da takımın en önemli gol silahı Ömer Şişmanoğlu, bu sene beklenen çıkışı yapamadı. Geçen sezon 26 maçta attığı 13 golle yeşil-siyahlıların kümede kalmasına büyük katkı yapan 33 yaşındaki Süper Lig patentli santrfor, bu yıl sustu.

Uzun süren görüşmeler sonunda takımda kaldıktan sonra ilk 3 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen gurbetçi yıldız, oynadığı 5 maçta yalnız 1 kez ağları sarsabildi. Son 5 haftadır ilk 11'de forma giyen Ömer, bu sezon yalnızca 2-2 biten Gençlerbirliği maçında gol attı.

DHA

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