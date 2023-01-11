Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor 'un dün yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için önümüzdeki haftaya ertelendi. Maddi olarak sıkıntılar yaşayan Denizlispor'da mevcut Başkan Mehmet Uz, henüz resmen adaylığını açıklamazken, başkanlık koltuğuna başka talip de çıkmadı. Denizlispor'da kongrenin 18 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacağı açıklandı. O güne kadar Uz'un adaylığını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan cuma günü ikinci yarının ilk maçında evinde lider Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Denizlispor'da Mehmet Uz, müsabakadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. Zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Uz, "Son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyduk. Eyüpspor karşısında da çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi. (DHA)