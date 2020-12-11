Geçen sezondan bu yana sergilediği performansla yaz döneminde büyük kulüplerin de transfer listesine giren ancak Denizlispor'la sözleşmesini uzatan Oğuz Yılmaz, şok bir kararla kadro dışı kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı stoperin Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkma kararına sinirlenip profesyonellik dışı hareketlerde bulunduğu ve el kemiğini kırdığı belirtildi. Ancak gerçeklerin çok farklı olduğu öğrenildi. Denizlispor'un Oğuz Yılmaz'ı kadro dışı bırakma kararının perde arkasına FANATİK ulaştı.

Sezon başından bu yana pek çok Denizlisporlu oyuncu gibi alacakları ödenmeyen Oğuz'un kulübe ihtar çektiği ve parasını istediği için kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Yabancılar da isyanda

27 yaşındaki savunmacının adalesinden sakatlandığı için Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldığı ve soyunma odasında da herhangi bir olayın yaşanmadığı ifade edildi. Oğuz Yılmaz'ın elinde meydana gelen ufak çatlağın maçtan sonra evde olduğu ve ciddi bir sıkıntısının bulunmadığı öğrenilirken, hafta içinde idmanlara çıkabileceği gelen bilgiler arasında. Denizlispor'da başka yabancı oyuncuların da maaşların ödenmemesinden şikayetçi oldukları ve hafta içinde FIFA'ya başvurmaya hazırlandıkları öğrenildi.





FANATİK ÖZEL