Denizlispor’da Oğuz telaşı

Çok iyi bir sezonu geride bırakan ve başta Beşiktaş ile Trabzonspor olmak üzere pek çok kulüple adı anılan Oğuz Yılmaz konusunda Denizlispor yönetimi çalışmaları hızlandırdı. Sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki stoperi kadroda tutmaya çalışan Yeşil-Siyahlılar’ın, bu hafta oyuncunun menaceriyle bir görüşme yapması bekleniyor. Ege ekibi daha önce Mustafa Yumlu’nun kontratını uzatmıştı.