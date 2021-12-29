Galatasaray ’ın Denizli'ye elendiği kupa maçında dikkat çeken bir an yaşandı.

Denizlispor ’da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu, seri penaltı atışlarında attığı golden sonra elleriyle kulaklarını tıkadı ve sevincini bu şekilde yaşadı.

Sevinci kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Çeçenoğlu'nun sevincinin bu denli etkili olmasının sebebi ise Fenerbahçeli futbolcu Crespo'nun Galatasaray'a attığı gol sonrasında yaşadığı sevinçle benzerlik göstermesiydi.

27 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu, Fenerbahçe altyapısından yetişmişti.