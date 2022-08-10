Sezona moralli girmek istediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "25 Haziran'da başladığımız hazırlıklarımızı tamamladık. Artık çalışmalarımızın meyvesini toplama zamanı geldi. Geçen sezon Play-Off oynayan rakibimiz yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Fikstür çekildiğinde, 'En avantajlı fikstür kazandığın fikstürdür' demiştim. Bu görüşüm hiç değişmez. Rakibin kim olduğundan veya ne yapacağından ziyade bizim ne yapacağımız önemli" diye konuştu.

Sahada doğru bir oyun ortaya koyacaklarını ifade eden Bakkal, "Çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Birbirini iyi tanıyan ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bu bizim için avantaj. Oyuncularım sorumluluklarının bilincinde. İlk maçımızdan alacağımız puan ya da puanlar moralimizi artıracak. Sahaya çıkıp, geride kalan sezonda yaptıklarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de, inancımız da var" dedi.

Yeni sezonda en büyük destekçilerinin yine taraftarlar olacağını kaydeden Mesut Bakkal, "Kazandığınızda da, kaybettiğinizde de eğer arkanızda size inanan ve destek veren taraftarınız varsa, sıkıntılı günleri kısa sürede atlatmak o oranda kolay olur" yorumunu yaptı.

DHA