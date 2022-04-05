Yeşil-siyahlı ekip Bakkal'la maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Bakkal'dan önce gol sıkıntısı çeken Denizlispor , son 7 maçta 11 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Denizli'de bu sezon Mesut Bakkal'dan önce Veli Acar, Serhat Gülpınar ve Fatih Tekke teknik adam olarak görev yapmıştı. Son olarak en yakın rakiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 yenerek moral tazeleyen Denizlispor, bu hafta pazar günü Tuzlaspor'u konuk edecek.

DHA