Sezon başında 1 yıllığına kadroya dahil edilen Boşnak forvetin eşyalarını toplayıp takıma veda ettiği öğrenildi. Denizlispor'da 36 lig 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1989 dakika süre alıp 6 gol attı, 2 de asist yaptı. Maddi krizleri bir türlü aşamayan ve azıran ayında kongreye gidecek olan Ege ekibinde kadro dağıldı. Denizlispor'da Mesanovic'in yanı sıra Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Rodallega, Mustafa Yumlu, Sagal ve Recep Niyaz takıma veda eden diğer futbolcular oldu.

DHA